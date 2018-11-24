Boyner'den Online Satış Rekoru

Boyner'in internet mağazası, indirim günleri kapsamında 23 Kasım Cuma tüm zamanların bir günde gerçekleşen en yüksek ziyaret, satış ve ciro rekoruna imza attığını açıkladı.

Boyner'in internet mağazası indirim günleri kapsamında 23 Kasım Cuma günü tüm zamanların bir günde gerçekleşen en yüksek ziyaret, satış ve ciro rekoruna imza attığını bildirdi. Şirketen yapılan açıklamada; 23-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan kampanyanın ilk gününde Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazası, müşterilerden çok yoğun bir ilgi gördü. 23 Kasım'da şirketin internet mağazası 1 milyon kez ziyaret alırken, sadece 1 günde 50 bine yakın ürün satıldığı bildirildi.

Normal bir güne göre 15 kat büyüme

Alışverişin en çok yoğunlaştığı 15.00-17.00 saatleri arasında 100 binin üzerinde kullanıcı siteyi ziyaret etti. İnternet mağazasının işlem hacmi geçen sene aynı döneme göre yüzde 400, normal bir güne göre 15 kat artış gösterdi. Boyner mobil uygulaması ise tüm gün boyunca 200 bin kişiyi ağırladı.

En çok bot, çizme, mont ve spor ayakkabı satıldı

En çok alışveriş yapan şehirler sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa oldu. En çok satılan ürünlere bakıldığında ise tüketicilerin kış sezonundaki ihtiyaçlarını indirim fırsatlarıyla karşıladığı görüldü. Boyner'in indirim günleri kampanyasının ilk gününde en çok bot, çizme, mont satılırken bu ürünleri spor ayakkabılar takip etti.

Fırsatlar 25 Kasım'a kadar devam edecek

Şirketin indirim günleri dahilindeki kampanyası 25 Kasım'a kadar devam edeceği belirtilirken, müşterilerin 38 şehirdeki 116 Boyner mağazasını ve internet mağazasını ziyaret ederek fırsatlarından yararlanabileceği belirtildi. - İSTANBUL