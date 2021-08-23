Boyner'den okula dönecek öğrencilere özel frsatlar
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Boyner'den okula dönecek öğrencilere özel frsatlar

Boyner'den okula dönecek öğrencilere özel frsatlar
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Dünyaca ünlü markalar ile Türkiye'nin en sevilen markalarını bir arada sunan Boyner, yeni okul sezonunu zengin seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlarla karşılıyor.

Dünyaca ünlü markalar ile Türkiye'nin en sevilen markalarını bir arada sunan Boyner, yeni okul sezonunu zengin seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlarla karşılıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, "Okulda tarzımız da tavrımız da güzel" diyerek hareket eden Boyner'de birbirinden farklı çanta, kalem kutusu, matara, beslenme çantası, ayakkabı ve giyim koleksiyonları gibi okula dair her şey yer alıyor.

Ayrıca, Boyner'in okula dönüş kapsamında hazırladığı özel kampanya ile 6 Eylül'e kadar yapılacak her 300 TL alışverişe anında 50 TL indirim ve 20 TL Hopi paracık hediye ediliyor.

Boyner'in zengin sneaker seçenekleri ile her yaştan öğrenciler konfor ve şıklığı bir arada yakalıyor. Nike, adidas, Puma, Under Armour, Reebok, Skechers gibi dünyaca ünlü spor markalarının başta sneaker olmak üzere tüm spor ürünleri öğrencileri bekliyor. Boyner, farklı tarz ve renkteki sırt çantaları ile uzun bir aradan sonra yeni bir okul döneminin heyecanını yaşayan öğrencilerin heyecanına heyecan katıyor.

Ünlü spor markalarının stil ve konforu bir arada sunan çantaları ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih edilirken, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantalar ilkokul öğrencilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Boyner'in lisanslı ürün kategorisindeki sırt çantası, kalem kutusu, matara gibi ürünler öğrencilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca öğrencilerin güvende kalmasını sağlayacak maske seçenekleri de Boyner'de öğrencileri bekliyor. Okula dönüş heyecanında zengin seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlar, Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de her yaştan öğrencilerle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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