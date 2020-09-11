Boyner'den okul alışverişinde indirimler Boyner, okula dönüş heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için binlerce ürünü bir araya getiriyor.

Boyner, okula dönüş heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için binlerce ürünü bir araya getiriyor.

Şirket açıklamasına göre, ilkokuldan, lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyona sahip olan Boyner, farklı renk ve desenlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu, matara, beslenme çantası gibi ürünlerin yanı sıra çocukların rahat edebilecekleri giyim koleksiyonlarını mağazalarında çocuklar ile buluşturuyor.

Boyner mağazalarından 15 Eylül'e kadar yapılacak okul alışverişlerinde; her ikinci ürüne yüzde 10, üçüncü ürüne yüzde 15, dördüncü ürüne yüzde 20 ve beşinci ürüne yüzde 30 indirime kadar aldıkça artan indirimler uygulanıyor.

Kaynak: AA