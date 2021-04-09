Boyner'den ilkbahar yaz sezonu için "SELMACILEK X BOYNER" koleksiyonu

Boyner, moda dünyasının başarılı tasarımcılarından Selma Çilek'in özel olarak hazırladığı "SELMACILEK X BOYNER" koleksiyonu ile yeni sezona hazır.

Boyner, moda dünyasının başarılı tasarımcılarından Selma Çilek'in özel olarak hazırladığı "SELMACILEK X BOYNER" koleksiyonu ile yeni sezona hazır.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü moda markaları ile Türkiye'nin sevilen markalarını aynı çatı altında zengin bir seçki ile sunan Boyner, tasarımcılarla gerçekleştirdiği koleksiyonları da modaseverlerin beğenisine sunuyor. Sonbahar-Kış 2020 sezonu için özel olarak tasarlanan ve çok beğenilen SELMACILEK X BOYNER koleksiyonu yeni sezonda da büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Moda dünyasının başarılı tasarımcılarından Selma Çilek'in Boyner için tasarladığı SELMACILEK X BOYNER İlkbahar-Yaz koleksiyonu moda trendlerini yakından takip edenlerin hayran kalacağı özel 25 parçadan oluşuyor. Koleksiyonda yer alan parçalar modası geçmeyen zamansız tasarımlarıyla yıllar geçse de eskimeyecek bir stile imza atıyor.

SELMACILEK X BOYNER koleksiyonunda rahatlık ve zamansızlık ön plana çıkıyor. Koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında düz ve desenli kumaşlarla tasarlanan renkli, uzun ve kısa elbiseler, fırfırlı ve karpuz kollu bluzlar ve etekler yer alıyor. Gündüz stilinin kurtarıcı parçaları farklı aksesuarlarla geceye uzanan, göz alıcı bir kullanım vadediyor. Selma Çilek'in özgün dokunuşlarıyla hayat bulan özel tasarım parçalar, kaliteli kumaşları ve dikimiyle de büyük beğeni topluyor. Lüks bir şıklık ve zamansız bir stil sunan koleksiyon, erişilebilir fiyatlarıyla da ilgi çekiyor. SELMACILEK X BOYNER koleksiyonu seçili 17 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de modaseverlerle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu