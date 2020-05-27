Boyner'den hem virüsten hem güneşten koruyan siperlikli şapka Boyner, havaların da ısınmaya başladığı bugünlerde hem güneşten hem de salgından korunmaya yardımcı olacak siperlikli şapkaları müşterileri ile buluşturmaya başladı.

Boyner, havaların da ısınmaya başladığı bugünlerde hem güneşten hem de salgından korunmaya yardımcı olacak siperlikli şapkaları müşterileri ile buluşturmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Temassız mağazacılık" konseptiyle tasarladığı nöbetçi mağazalarında müşterilerine hijyenik ve güvenli bir ortamda sağlıklı alışveriş yapabilme olanağı sunan Boyner, Kovid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara da çözümler getiriyor.

Kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürüne yer veren Boyner, mevcut ürün gruplarına eklediği koruyucu ve hijyen ürünleriyle sunduğu seçenekleri zenginleştiriyor.

Sadece şapka olarak da kullanılabiliyor

Boyner, Kovid-19 salgını döneminde maske ve eldivenle birlikte en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan siperlikleri de şapkalı olarak müşterileri ile buluşturuyor.

Siperlikli şapkalar, havaların da ısınmaya başladığı bugünlerde hem güneşten hem de salgından koruyabilme özelliği taşıyor.

Siperlikli şapkalarda yer alan çıtçıtlı aparat sayesinde müşteriler ürünü isterlerse sadece şık bir şapka olarak da kullanabiliyor. Ürünün siperlik bölümü, her kullanımdan sonra sterilize edilebiliyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na destek

Siperlikli Şapkalar satışa çıkar çıkmaz müşteriler tarafından büyük ilgi görürken Boyner, gelecek dönemde koruyucu ürünler kategorisini farklı ürünlerle zenginleştirmeyi planlıyor. Koruyucu ürünlere sosyal sorumluluk çerçevesinde yaklaşan Boyner, ürünlerin satışından elde edilen gelirle Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na destek oluyor.Kadın, erkek ve çocuklar için farklı ebat, model ve renklerde satışa sunulan siperlikli şapkalara 49,90 TL'den başlayan fiyatlarla, Boyner nöbetçi mağazaları ile boyner.com.tr'den ulaşılabiliyor

Kaynak: AA