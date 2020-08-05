Boyner'den hem şık hem koruyucu maskeler Boyner, pandeminin etkisinin devam ettiği bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen koruyucu ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Boyner, pandeminin etkisinin devam ettiği bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen koruyucu ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak siperlikli şapkaları müşterilerine sunan Boyner, yüz maskelerini de koruyucu ürünler koleksiyonuna ekledi.

Boyner'in koruyucu yüz maskeleri, giyim tarzına eşlik eden baskılı desenleri ve renkleri, şık görünümleriyle dikkati çekiyor. Yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen ve yıkanabilir özelliğe sahip olan maskeler, rahat ve esnek yapıları sayesinde her bedene uyum sağlıyor.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kullanılan koruyucu maskeler, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Cerrahi maskelerin yanı sıra özel tasarımlara sahip maskeler de yoğun talep görüyor.

Müşterilerinin bu dönemdeki ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate alarak koruyucu ürünler kategorisi oluşturan Boyner, özel tasarımlara sahip maske çeşitlerine mağazalarında ve boyner.com.tr'de yer veriyor.

Maske takarken şıklığından ödün vermek istemeyenlere hitap ediyor

Boyner'in koruyucu yüz maskesi çeşitleri, müşterilerin günlük giyim tarzlarına eşlik eden farklı tasarımları ile dikkat çekiyor. Farklı renk ve desen seçenekleri bulunan özgün tasarımlı ürünler, maske takarken şıklığından da ödün vermek istemeyenlere hitap ediyor.

Rahat ve esnek yapısı sayesinde her bedene uyum sağlayan, hem kadınların hem de erkeklerin kullanımına uygun olarak tasarlanan maskeler yüzde 100 pamuktan cilt dostu kumaşları ve nefes alabilen özellikleri ile kullanım kolaylığı sunuyor.

Esnek kulak arkası lastiği sayesinde pratik bir şekilde çıkarılıp takılabilen ürünler, yıkanabilir olması nedeniyle de tercih ediliyor. Boyner'de çocuklar için de birbirinden renkli ve kaliteli maske modelleri yer alıyor.

Boyner'in yıkanabilir koruyucu yüz maskeleri 9.90 TL, 14.90 TL ve 19.90 TL fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Boyner, koruyucu ürünler kategorisinde yer alan ürünlerin satışından elde edilen gelirle Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na destek oluyor.

Kaynak: AA