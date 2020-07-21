Boyner'den bayram keyfini ikiye katlayacak hediye Boyner, Kurban Bayramı'na özel 31 Temmuz'a kadar yapılacak 1,299 TL ve üzeri alışverişe 499,90 TL değerinde kabin boy valiz, 1.599 TL ve üzeri alışverişe ise 599,90 TL değerinde Fabrika orta boy valiz hediye ediyor.

Boyner, Kurban Bayramı'na özel 31 Temmuz'a kadar yapılacak 1,299 TL ve üzeri alışverişe 499,90 TL değerinde kabin boy valiz, 1.599 TL ve üzeri alışverişe ise 599,90 TL değerinde Fabrika orta boy valiz hediye ediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kadın, erkek, çocuk, spor giyim, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev koleksiyonları ile Kurban Bayramı alışverişi için tüm detayları bir araya getiriyor. Şirket, bayram yaklaşırken her zevke uygun seçeneklerin yer aldığı yeni sezon koleksiyonlarından alışveriş yapanlara tatillerin en önemli yardımcısı olan şık ve kullanışlı bir valiz hediye ediyor.

31 Temmuz'a kadar sürecek kampanya kapsamında, Boyner ve YKM mağazalarından yapılacak, elektrikli ev aletleri dışı 1.299 TL ve üzeri alışverişe 499,90 TL'lik kabin boy, 1.599 TL ve üzeri alışverişe ise 599,90 TL'lik orta boy Fabrika marka valiz hediye ediliyor.

Müşterilerine konforlu bir şekilde kullanabilecekleri kaliteli bir valiz hediye eden Boyner, güzel bir seyahat ile yaşanacak yeni hikayelerin bir parçası olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA