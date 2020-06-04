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Boyner'den Babalar Günü'ne özel hediyeler

Boyner, Babalar Günü'ne özel bir hediye ile babasını mutlu etmek isteyenler için birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

Boyner'den Babalar Günü'ne özel hediyeler
04.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:15

Boyner, Babalar Günü'ne özel bir hediye ile babasını mutlu etmek isteyenler için birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, özel gün alışverişinin vazgeçilmez destinasyonu Boyner'in koleksiyonunda, hem konforlu hem de şık seçeneklerin yanı sıra pandemi dönemine özel "siperlikli şapkalar" gibi fonksiyonel ürünler de yer alıyor.

Farklı renk ve model alternatifleri ile Boyner'in en sevilen ürünleri arasında yer alan gömlekler, babalar için vazgeçilmez hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Klasik modellerin yanı sıra sezonun trend renk ve desenlerine sahip gömleklerin uygun kombinlerle tamamlanmasıyla babalar dinamik bir tarza sahip olabiliyor.

Rahat ve konforlu giyinmeyi seven babalar için Boyner'in ilkbahar-yaz erkek koleksiyonunda geniş yer tutan jean'ler, polo t-shirtler, spor ayakkabılar, eşofmanlar, t-shirt ve şortların yanı sıra son yılların trendi renkli pantolonlar da hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Babasını her adımda mutlu etmek isteyenler için Boyner'in ayakkabı koleksiyonunda, yaz mevsiminde kullanılabilecek birçok farklı model bulunuyor. Klasik modellerden loaferlara, sneakerlardan yazın vazgeçilmezi sandaletlere kadar binlerce ayakkabı seçeneği babasına güzel bir hediye almak isteyenlerle buluşuyor.

En güzel hediyenin bir aksesuar olduğunu düşünenler de Boyner'de çok şey bulabiliyor. Cüzdanlar, kravatlar, kemerler, saatler, gözlükler ve şapkalar Babalar Günü'nün popüler hediye seçenekleri arasında dikkati çekiyor.

Pandemi dönemine özel koruyucu ürünler de sunan Boyner, hem Kovid-19'dan hem de güneşten koruyan fonksiyonel siperlikli şapkaları da güncel bir hediye alternatifi olarak öneriyor. Yürüyüşe çıkan babaların rahat bir şekilde kullanabileceği siperlikli şapkalar, farklı renk seçenekleri ile dikkati çekiyor. Çıtçıtlı aparatları sayesinde istendiğinde sadece şık bir şapka olarak da kullanabilen ürünün siperlik bölümü, her kullanımdan sonra sterilize edilebiliyor.

Boyner, siperlikli şapkaların ve virüse karşı koruma sağlayan diğer ürünlerin satışından elde edilen gelirle Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na destek oluyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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