HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Boyner'den Anneler Günü'ne özel lezzetli hediye setleri

Boyner'den Anneler Günü'ne özel lezzetli hediye setleri
08.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:08

Boyner'in, Anneler Günü'ne özel hazırladığı, sürpriz hediye seçenekleri ile bu yıl annelerimizin yanında olamasak da onu gülümsetebilir, damağında bu günü hatırlayacağı tatlı izler bırakabiliriz.

Boyner'in, Anneler Günü'ne özel hazırladığı, sürpriz hediye seçenekleri ile bu yıl annelerimizin yanında olamasak da onu gülümsetebilir, damağında bu günü hatırlayacağı tatlı izler bırakabiliriz.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, firmanın özel tasarım hediye kutularında sunduğu kahve-çikolata veya çay-çikolata eşleşmeleri ile bu muhteşem ikilileri tamamlayan diğer seçenekler hem farklı hem de etkileyici hediye alternatifi arayanlara hitap ediyor.

Özel setlerde filtre kahve, Espresso, Patiswiss çikolata, Chado çaylar, maskeler ve French Press gibi ürünler yer alıyor.

Boyner'in kahveler, özel çaylar ve çikolatalarla dolu lezzet seçenekleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan özel hediye kutularıyla sunuluyor. Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi olan hediye kutuları ile bu yıl Anneler Günü hediyeleri daha anlamlı hale geliyor.

Chado Küçük Prens çay keyfi ve Patiswiss çikolatası

Boyner'in Anneler Günü'ne özel lezzetli hediye setleri içerikleri ile dikkat çekiyor. Örneğin, bir sette, Hindistan'da yetişen siyah çay yapraklarının, baharatlar, portakal kabuğu ve Güney Afrika'dan Rooibos çayı ile harmanlanmasından oluşan Chado Küçük Prens çay keyfinin yanında Patiswiss imzası taşıyan birbirinden lezzetli 18 dolgulu çikolata bir arada sunuluyor. Bu lezzet keşfini yaşayanlar, Happyme'nin Adaçayı mumu ile ruhunu dinlendiriyor.

Bir diğerinde, Jacobs Lungo 6 kapsüllerinin hafif, yumuşak, çeşnili kahve tadım keyfinin yanında Patiswiss'in efsane lezzetleri olan çikolatalı portakalı, limon çubuğu drajesi ve nefis pralinlerin bir araya geldiği mutluluk dolu bir kutu oluşturuluyor. Anneler Günü'ne tatlı bir dokunuş yapılıyor.

Çay setine temizlik maskesi eşlik ediyor

Boyner'in sunduğu başka bir lezzet setini ise Mizon Profesyonel Derinlemesine Temizlik Maskesi tamamlıyor. Maskenin oluşturduğu özel köpükler cildin incitmeden derinlemesine arınmasını sağlıyor. Pakette, Hindistan'da yetişen siyah çay yaprakları, baharatlar, portakal kabuğu ve Güney Afrika'dan Rooibos çayı keyfinin yanında taptaze fındık, fıstık ve bademden üretilen krokan lezzetiyle bir araya gelen Patiswiss sütlü çikolatası yer alıyor.

Kahve setlerinde French Press'lerin, çay setlerinde çiçek açan çayların, ruhu temizleyen, enerjiyi yükselten ada çaylarının ve başka sürprizlerin de olduğu lezzet setleri hem akıllarda hem damaklarda izler bırakıyor.

Anneler Günü'ne özel bu lezzetli hediye setleri 69-139 lira fiyat aralığında boyner.com.tr'de yer alıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Ekonomi
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Ekonomi
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor Ekonomi
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Ekonomi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak Ekonomi
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Ersin Korkut Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Karar Bursa İngiltere
Şu an buradasınız: Boyner'den Anneler Günü'ne özel lezzetli hediye setleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:23:14. #1.14#
title