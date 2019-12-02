Boyner'den Ankara'ya spor mağazası

02.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:09

Boyner'den başkente yeni yatırım. Ankara'ya kadın, erkek ve çocuklara özel sadece spor giyim ürünlerinin satıldığı onuncu mağazasını açtı.

Boyner, spor giyim odaklı 10'uncu Boyner Sports mağazasını Ankara Kuzu Effect AVM'de açtı. Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 869 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayan mağazada koşudan futbola, basketboldan tenise kadar farklı spor branşlarına yönelik dünyaca ünlü markaların ürün seçenekleri yer alıyor.

Spor yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği sneakerlar başta olmak üzere şortlar, taytlar, tişörtler, eşofmanlar, sportif üstler ve spor aksesuarları, jean koleksiyonu sporseverlerin beğenisine sunuluyor.

Açıklamanın devamında, Boyner'in gelecek dönemde de spor giyim kategorisini genişletmeye ve yeni nesil mağazacılık anlayışıyla müşterilerine hizmet ve ayrıcalık sunmaya devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: DHA