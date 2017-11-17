Boyner'de Yılın Son "Çılgın Kelebek İndirimi" Başladı

Boyner'in yılda 2 kere uyguladığı milyonlarca üründe net yüzde 50 "Çılgın Kelebek İndirimi" başladı.



Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kadın, erkek, çocuk, aktif spor ve ev koleksiyonlarında kış modasına dair her şeye, kozmetikte dünya markalarının ürünlerine "Çılgın Kelebek İndirimi" ile sahip olunabilecek.



Bugün, yarın ve 19 Kasım'da Boyner ve "boyner.com.tr"den yapılacak alışverişlerde milyonlarca kelebekli üründe yüzde 50 indirim fırsatı veya Hopi Paracık, Axess ve CardFinans'a özel 9 taksit ödeme ayrıcalığı sunulacak. Hopi paracıklar, Çılgın Kelebek'e özel harcanırken de yüzde 25 daha değerli olacak.