Boyner'de üst düzey atama
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Boyner'de üst düzey atama

Boyner'de üst düzey atama
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Boyner İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Seda Kayrak Kızıltan getirildi.

Boyner İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Seda Kayrak Kızıltan getirildi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, fiziksel ve online kanalda büyümesini sürdüren şirket, büyüme hedeflerini destekleyecek organizasyonları kurmak, tercih edilen şirketler arasında yer almak ve çalışan bağlılığını sağlayacak yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla üst düzey bir atama gerçekleştirdi.

Boyner Büyük Mağazacılık, Morhipo ve Boyner Holding'in insan kaynakları süreçlerine liderlik etmek üzere Türkiye'nin en önemli şirketlerinde 23 yıl boyunca üst düzey pozisyonlarda görev alan Seda Kayrak Kızıltan, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ağustos ayı itibarıyla göreve başlayan Kızıltan, e-ticaret ve perakende alanındaki deneyimleri doğrultusunda şirketin stratejik önceliklerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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