Boyner Çocuklara Özel Bir Etkinlik Düzenledi

BOYNER, okullar açılmadan önce çocuklara özel bir parkurda yarış düzenledi. İstinyePark AVM ana etkinlik alanında küçük oyunlardan oluşan, 6 etaplı macera parkurunda minikler kendi yaş gruplarındaki rakipleriyle kıyasıya yarıştı. Üç gün süren etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Mavi ve kırmızı takımlar halinde atlama, zıplama, sürünme, top atma, puzzle gibi etaplarda yarışan minikler aynı zamanda eğlenceli dakikalar geçirdi.



SURVİVOR YARIŞMASICISI MERVE AYDIN BOYNER MACERA MARATONU'NA KATILDI



Çocukların yarışarak eğlendiği "Boyner Macera Maratonu"nda miniklere Survivor All Star 2015 yarışmacısı milli atlet Merve Aydın da eşlik etti. Merve Aydın eşliğinde yarışan çocuklara madalya ve sürpriz hediyeler de kazandı. - İstanbul