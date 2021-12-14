Boyner Cadde mağazası 3 boyutlu Boyner kelebekleriyle renkleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boyner Cadde mağazası 3 boyutlu Boyner kelebekleriyle renkleniyor

Boyner Cadde mağazası 3 boyutlu Boyner kelebekleriyle renkleniyor
AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Boyner Cadde mağazasının cephesindeki büyük ekran, sanat ve teknolojiye sahipliği yapıyor.

Boyner Cadde mağazasının cephesindeki büyük ekran, sanat ve teknolojiye sahipliği yapıyor.

Boyner açıklamasına göre, dijital sanat eserleri içerisinde uygulaması en kompleks tekniklerden biri olan Anamorfik 3 Boyut tekniği, yeni medya stüdyosu Infinity Visual Effect Studio'nun kurucusu ve baş tasarımcısı sanatçı Mert Onaran tarafından tasarlandı.

Ekrandan dışarı uçuşan, yeni başlangıçları ve değişimi simgeleyen 3 boyutlu Boyner kelebekleri ile Bağdat Caddesi renkleniyor.

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı

 Titrer heybetinden yerle gök! MSB'den göğüsleri kabartan paylaşım

Titrer heybetinden yerle gök! MSB'den göğüsleri kabartan paylaşım

 İLÇENİN DUVARLARINI GENÇLERE TAHSİS ETTİ

İLÇENİN DUVARLARINI GENÇLERE TAHSİS ETTİ

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title