Boyner Cadde mağazası 3 boyutlu Boyner kelebekleriyle renkleniyor

Boyner Cadde mağazasının cephesindeki büyük ekran, sanat ve teknolojiye sahipliği yapıyor.

Boyner açıklamasına göre, dijital sanat eserleri içerisinde uygulaması en kompleks tekniklerden biri olan Anamorfik 3 Boyut tekniği, yeni medya stüdyosu Infinity Visual Effect Studio'nun kurucusu ve baş tasarımcısı sanatçı Mert Onaran tarafından tasarlandı.

Ekrandan dışarı uçuşan, yeni başlangıçları ve değişimi simgeleyen 3 boyutlu Boyner kelebekleri ile Bağdat Caddesi renkleniyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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