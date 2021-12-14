Boyner Cadde mağazası 3 boyutlu Boyner kelebekleriyle renkleniyor
AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Boyner Cadde mağazasının cephesindeki büyük ekran, sanat ve teknolojiye sahipliği yapıyor.
Boyner Cadde mağazasının cephesindeki büyük ekran, sanat ve teknolojiye sahipliği yapıyor.
Boyner açıklamasına göre, dijital sanat eserleri içerisinde uygulaması en kompleks tekniklerden biri olan Anamorfik 3 Boyut tekniği, yeni medya stüdyosu Infinity Visual Effect Studio'nun kurucusu ve baş tasarımcısı sanatçı Mert Onaran tarafından tasarlandı.
Ekrandan dışarı uçuşan, yeni başlangıçları ve değişimi simgeleyen 3 boyutlu Boyner kelebekleri ile Bağdat Caddesi renkleniyor.
AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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