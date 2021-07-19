Böylesi ancak filmlerde olur! Sahte hakimi savcı kocası yakalattı
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Böylesi ancak filmlerde olur! Sahte hakimi savcı kocası yakalattı

Böylesi ancak filmlerde olur! Sahte hakimi savcı kocası yakalattı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Antalya'da Zeliha Özdemir, sahte hakim/savcı kimlik kartıyla adliye çevresini ve savcı Alper Tunçer'i kandırdı. Özdemir bir süre sonra Savcı Tunçer ile evlendi. Evliliklerinin ilerleyen zamanlarında durumu fark eden Savcı Tunçer'in ihbarıyla Özdemir gözaltına alındı.

Antalya'da Zeliha Özdemir, sahte hakim/savcı kimlik kartıyla adliye çevresini ve savcı Alper Tunçer'i kandırdı. Özdemir bir süre sonra Savcı Tunçer ile evlendi. Evliliklerinin ilerleyen zamanlarında durumu fark eden Savcı Tunçer'in ihbarıyla Özdemir gözaltına alındı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Antalya'da meydana gelen bir olay yargı dünyasını derinden sarstı. Zeliha Özdemir isimli genç kadın film senaryolarını aratmayacak bir planla, herkesi kendinin hâkim olduğuna inandırdı. Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu Özdemir, ailesine ve çevresindekilere Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu söylüyordu.

ŞEYTANİ PLAN DEVREYE GİRDİ

İddiaya göre 2017'de internette gezindiği sırada adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti. Gördükleri sonrasında şeytani bir plan yapan Özdemir, sahte hâkim/savcı kimlik kartı bastırdı.

KASKO İNDİRİMİNDEN FAYDALANDI

Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı. Sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırdı, sahibi olduğu aracı için kasko indiriminden faydalandı.

Böylesi ancak filmlerde olur! Sahte hakimi savcı kocası yakalattı

Antalya Adliyesi'ne giderek önce müstakbel kocasına, ardından sözde meslektaşlarına kendisini Çeşme hâkimi olarak tanıtan kadın, geçici olarak Antalya'da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söylüyordu.

KARGI MEVZUATIYLA İLGİLİ İSTİŞARELER YAPTILAR

Özdemir, yalanlarıyla hâkim olduğuna inandırdığı Antalya Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile evlendi. Gerçek hâkim- Zeliha Özdemir ise Ceza Mahkemesi hâkimiydi. Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu.

YALANINA KENDİ DE İNANDI

Geçtiğimiz 5 Nisan günü Antalya Havaalanı'ndan gelirken hazırladığı sahte kimliği çantasında bulamayan Özdemir, sahte kimliğin verdiği gerçekçiliğe o kadar kendini kaptırmıştı ki, havaalanı polis merkezi amirliğine başvurarak kimliğini kaybettiğine dair başvuruda bulundu. Ancak bir saat sonra kimliğinin sahte olduğunu hatırlayıp başvurusunu geri çekti.

16 TEMMUZ'DA TUTUKLANDI

Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in oyunu HSK'nın atama listesiyle son buldu. Savcı Alper Tunçer, HSK'yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. HSK'dan kendisine herhangi bir yanlışlık olmadığını, Zeliha Özdemir'in artık kayıtlarda farklı bir soy isimle yer aldığı cevabıyla karşılaştı.

Sahte hâkim olan eşinin sicilini kullandığı gerçek hakim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Savcı Tunçer'in ihbarı sonrası sahte hâkim Özdemir Antalya'da gözaltına alındı.

Özdemir, 16 Temmuz'da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunçer ise sahte kimlikli eşine bir de boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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