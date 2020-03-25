Böyle zamanlarda sosyal medyanın anti virüsü var mı? İstatistikler dijital kanallarda vakit geçirme yüzdesinin COVID-19 un yayılımı ile birlikte arttığını gösteriyor. Dünyanın her yerinde sosyal medya; iletişim ve topluluk duygusu için en önemli kanal haline geldi.

Öncelikle, koronavirüs (COVID-19) ile ilgili içerik dalgası, sosyal medya platformlarının yanlış bilgilendirme ile mücadele yetenekleri için yüksek riskli bir test haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan haber kaynağı doğrulanmamış bilgiler, whatsapp tan gelen virüsten korunmaya yönelik, çaresizliğimizi fırsat bilen yine doğruluğu test edilmemiş öneriler ve felaket tellalları bizi paniğe sürüklüyor. Bu durum, dünya çapında binlerce can almış bir pandemiden daha fazla hastalığa ve ölüme neden olma potansiyeline sahip.

Google ve Microsoft ile birlikte büyük sosyal platformlar - Facebook, LinkedIn, reddit, Twitter ve YouTube - COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için bir araya geldi.

Daha önce ajans olarak birçok krizi çözdük ama içinde bulunduğumuz durum ben ve ekibim için de oldukça farklı. Önce durumu sindirebildiğimiz kadar sindirdik ve ekip arkadaşlarımızla hem kendi içerik mecralarımız hem de müşterilerimiz/danışanlarımız için ne yapabileceğimizi ve sektör bazında nasıl stratejik kurgular yapacağımızı tartışmak için bir araya geldik.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmanın, markanın başarısına olan katkısı oldukça büyük. Özellikle hedef kitlesi zamanının büyük çoğunluğunu internette geçiren genç kuşak olan bir marka, sosyal medyada mutlaka yer almalı, düzenli aralıklarla paylaşımlar yaparak onlarla sürekli etkileşim hâlinde olmalıdır. Peki ya kriz zamanlarında…

En çok sorulan sorulardan birisi de: "Peki, sosyal medya yönetimini bu süreçte nasıl gerçekleştirmeliyiz?"

Üzerinde hala çalıştığımızı söylemekle birlikte bazı öngörülerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Böylesine bir mücadele içerisindeyken bu makaleyi bir başlangıç noktası olarak kabul edip, belki de birkaç gün sonra bambaşka bir strateji ile devam etmemiz gerekebilir… Bunun da farkındayız…

Bu bir fırsat değil: Öncelikle markalar ve sosyal medya stratejistleri bunu bir algılasın!

Söylenecek ilk şey bunun bir pazarlama fırsatı olmadığıdır. Markalar COVID-19 pandemisine faydalanacak bir şey olarak bakmamalıdır.

Bununla birlikte, her zamanki gibi tam olarak iş görmese de - yayınladığınız her gönderi, kampanya ve reklam, önümüzdeki günlerde ve haftalarda farklılaşmak ve toplulukların gerçek ihtiyaçlarına uyumlanmak zorundadır.

Dönem reklam değil dayanışma ve paylaşım dönemi. En çok ihtiyaç sahipleri de ileri yaş, sağlık ekipleri, kargo ve market çalışanları. Bu grupların ihtiyaçları neler ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için neler yapabiliriz? En çok düşünmemiz gereken soru bu; ihtiyaç sahipleri kimler, ihtiyaçları neler ve biz bu ihtiyaçların karşılanmasında katkıda bulunabilir miyiz?

Sosyal medya planlarınızı (ve hedeflerinizi) duraklatın ve yeniden gözden geçirin

Henüz yapmadıysanız, şimdi 1. çeyreğin sonu ve 2. çeyreğe giden mevcut planların üzerine düşünme zamanı.

Planladığınız birçok kampanya ve içerik şu an çöp oldu, ya da epey ileri bir tarihe ertelenmek durumunda kaldı. Buna hayıflanmak yerine, hemen yeni duruma uyumlanma zamanı yani tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına göre uyarlamak için içerik ve sosyal medya planlarınızı yeniden düşünmenizi öneririz.

Önceliklerin değişmesi gerekebileceğinden, önümüzdeki aylarda sahip olduğunuz hedefleri yansıtmak için de iyi bir zamandır. Örneğin, yeni müşteri edinme hedefleri, müşteriyi elde tutma ve desteğe odaklanmaya doğru kayabilir. Şimdi küresel krizin olduğu dönemde büyük resme ve sosyal medyanın işletmeniz için ne anlama geldiğine bakmak için iyi bir zaman.

Muhatabı Olmadığınız Sohbetlere Girmeyin

Markanızı hiçbir zaman muhatabı olmadığı bir sohbete sokmak istemezsiniz, öyle değil mi? Şu anda bir çok global ve ulusal marka COVID-19 dan korunmaya yönelik kaynak belirtmeden, uzman görüşleri paylaşır oldu. Evet, küresel olarak hemen hemen her işletme COVID-19'dan bir şekilde etkilenecek ve işletmenizin bu anlarda yardımcı olabileceği bazı küçük şeyler olabilir ancak önerileri ikinci görüş hele de uzman görüşü almadan yayınlamamakta fayda var.

Ekiplerinizin Motivasyonel Desteğe Daha Çok İhtiyacı Var

Birçoğumuz ofisimizi kapattık ve ekiplerimiz evden çalışma temposuna uyumlanmaya çalışıyor, ekibin uzaktan çalışmaya geçmesi müşteri hizmetleri yanıt sürelerini veya teslimat sürelerini etkileyebilir, bu süreçte müşterilerimize dürüst davranmak en doğru yaklaşım olacaktır.

İnsanlar yeni çalışma uygulamalarına uyum sağladıkça, üretkenlik normal düzeylerde olmayabilir ve ekibinizin şirketinizin COVID-19 ve yeni çalışma ortamının etkileriyle nasıl başa çıkmayı planladığını bilmesi önemlidir.

Bu arada ekiplerinize sadece iş buyurmak yerine, hallerini hatırlarını, kendilerinin – ailelerinin sağlıklarını sormayı ihmal etmeyin. Onların size her zamankinden daha çok ihtiyacı var.

Müşterilerinizi Destekleyin ve Bilgilendirin

İş, bir süreliğine hepimiz için biraz farklı görünecek, farkında mısınız?

Kriz öncesinden olduğundan daha fazla iletişimdesiniz müşterilerinizle. Sizi iletişim ve içerik uzmanı olarak, iş dışında da her türlü konuda arar oldular, görüntülü toplantılar sıklaştı ve kendinizi belki de onların motivasyon koçu gibi hisseder oldunuz, en azından ben ve ekibim böyle hissediyoruz. Her kritik açıklamada, 'e şimdi ne yapıyoruz?' soruları ile whatsapp guruplarımız mesajlarla doluyor.

Müşterilerimizle aşırı iletişim kavramını kucaklamak harika, ekibiniz bu süreçte bunalabilir, evden çalışmak kesinlikle başta bir lütuf gibi gözükse de eziyete dönüşebilir. Kriz zamanlarında, ekibinizin her bir üyesiyle yakın temas halinde olmak ve önümüzdeki birkaç hafta veya ay boyunca işin nasıl görünebileceğine dair bazı beklentiler belirlemek önemlidir.

Sosyal medya platformları nasıl önlemler alıyor?

Çoğu sosyal medya platformunda yanlış bilgiye karşı yürütülen savaş, öncelikle bazen politik kazanç için yalanları ve yanıltıcı bilgileri kasten yayan "kötü aktörler" üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örneğin Facebook, üçüncü taraf bilgi denetleyicilerine potansiyel olarak yanlış içerik sunmak için otomatik bir sistem kullanır ve bu da dağıtımlarının azaltılması için yanlış hikâyeleri tanımlar, gözden geçirir ve derecelendirir.

Twitter ve Facebook gibi platformlar doğru COVID-19 bilgilerinin ilk kaynakları arasındaydı. Ancak vatandaşlar, ünlüler, politikacılar ve diğerleri, kendi kendini izole ederken önemli sağlık ve güvenlik bilgileri, koronavirüs deneyimleri iyi niyetli ancak kontrolsüz ve yanlış şekilde yayılıyor olabilir.

İstismarlar Engelleniyor

Sosyal medya platformları, koronavirüs ile ilgili yanlış bilginin yayılmasını durdurmak için benzeri görülmemiş adımlar attı. Facebook, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ihtiyaç duydukları kadar ücretsiz reklam sağladı ve örneğin ürünlerinin virüsü iyileştirebileceğini iddia ederek durumu istismar edebilecek markaların reklamlarını engelledi. Bu, artan olgu kontrolü ve koronavirüs araması yapan kullanıcıları doğrudan DSÖ'nin web sitesine veya yerel bir sağlık otoritesine yönlendiren bir pop-up'a ek olarak. Twitter ayrıca kullanıcıları ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi yerel sağlık yetkililerinin sitelerine yönlendirir.

Ortak Çaba Takdir Topluyor

Google ve Microsoft ile birlikte büyük sosyal platformlar — Facebook, LinkedIn, reddit, Twitter ve YouTube - COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için bir araya geldiklerini açıklayan ortak bir açıklama yaptı. "Milyonlarca insanın aynı zamanda virüsle ilgili sahtekârlık ve yanlış bilgilendirme ile birlikte mücadele etmesine, platformlarımızdaki yetkili içeriği yükseltmesine ve dünyanın dört bir yanındaki devlet sağlık kurumlarıyla koordinasyon halinde kritik güncellemeleri paylaşmasına yardımcı oluyoruz" dedi. Platformlar arasındaki ortak çaba, yayılmayı önemli ölçüde azaltmak için ne kadar çalışmanın gerektiğini gösteriyor.

TikTok WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) Ortaklığı

Mesela TikTok, kullanıcılara COVID-19 hakkında bilgi vermek için WHO ( Dünya Sağlık Örgütü )ile ortaklık kurmuştur. WHO resmi TikTok sayfasında canlı bir akış düzenledi ve bu sırada bir uzman, güvende olmak ve virüsün yayılmasını önlemek için bilgilendirme yaparken, izleyicilerin sorularını gerçek zamanlı olarak yanıtladı.

Sosyal medya, bu süre zarfında evde kalan herkes için bir dayanak noktası olacak. Ve arka planda üzerinde çalışabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz bir şey. Tüm bilgilerinizin güncel olduğundan emin olun. Sosyal profillerinizi ve özet akışlarınızı renklendirmenin yollarını arayın. Sizi ve markanızı akılda tutan ancak aynı zamanda kitlenizin ihtiyaçlarını karşılayan ilgili içeriği yükleyin.

Sosyal medyayı akıllıca kullanmayı tercih edip, daha güzel ve pozitif bir dünya inşa edebiliriz.

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