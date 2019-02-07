Böyle Zam Görülmedi

İmzalanan protokol sonrası Bayırköy Belediyesinde Hizmet İş Sendikası'na bağlı 10 işçinin ücretine yüzde 52'lik zam yapıldı.

Bayırköy Belediyesinde gerçekleşen protokol, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hizmet İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Ahmet Özen ve Hizmet İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Şükriye Atay Alkan arasında imzalandı. Protokole göre; Bayırköy Belediyesinde Hizmet İş Sendikası'na bağlı 10 işçisinin ücretine yüzde 52'lik zam yapıldı.

"İşçi kardeşlerimize imzalanan sözleşmenin hayırlı olsun"

İmzalanan sözleşme sonrası bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Belediyemizde birlikte çalıştığımız işçi kardeşlerimizin bağlı bulundukları Hizmet İş Sendikasıyla işçilerimize yüzde 52 zam verilmesine dair sözleşmemizi imzaladık. Beldemizin gelişiminde büyük katkıları olan işçi kardeşlerimize imzalanan sözleşmenin hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan, imzalanan sözleşme sonrası Hizmet İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Şükriye Atay Alkan, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a verdikleri yüzde 52'lik zamdan dolayı tüm çalışanlar adına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA