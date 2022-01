ANTALYA (İHA) - Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı

Kendi işveren gibi eli cebinde dolaştı, beyaz eşyaları spotçunun komşusuna taşıttı

Hırsızlık yapmaya nakliyeciyle geldi, çevre esnafla eşyaları tek tek araca yükleyip kayıplara karıştı

İşyeri sahibi:

" Nakliyeci belinin ağrıdığını söyleyince komşuyu kullanmış"

" Komşuya ben söylesem yardım etmez ama elemanım olduğunu zannedip yardımcı olmuş"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde hırsız, beyaz eşyaları çalarken kamyonete yüklemek için esnaftan yardım istedi. Esnaf ise,dükkanın elamanı zannederek hırsızla birlikte beyaz eşyaları kamyonete yükledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Serik ilçesinde hırsız daha önce ayarladığı nakliyeciyi ikinci el malzeme satan dükkana yönlendirdi. Hırsız nakliyeciden kamyonete taşıması için yardım istedi. Nakliyeci, beli ağrıdığı için yardım teklifini reddetti. Hırsız daha sonra diğer esnaflardan yardım istedi. Bir esnaf, dükkanda çalışan biri zannettiği hırsıza bilmeden yardım etti ve kamyonete beyaz eşyaları birlikte yüklediler. Olay anları ise güvenlik kameraları ise saniye saniye kaydedildi.

"Komşum bilmeden elemanım sanmış"

İkinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Sezai Ateş, " Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiç bir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşumda yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, "benim belim ağrıyor kaldıramam" demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. "Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim" dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.