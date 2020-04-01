Böyle vicdansızlık görülmedi Bodrum'da köpeği ezip geçen otomobil sürücüsünün ezdiği köpeğe bakıp yoluna devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Bodrum'da köpeği ezip geçen otomobil sürücüsünün ezdiği köpeğe bakıp yoluna devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise kan dondurdu.

Olay, Pazartesi günü akşam saatlerinde Türkbükü Mahallesi'nde yaşandı. Sahil kenarında seyreden bir otomobil, "Shakespeare" isimli köpeğe aracın altına alarak ezdi. Köpeğin ezdikten sonra duran araç köpeğin yaralandığını gördüğü halde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Acılar içinde kıvranan köpeğe dönüp baktıktan sonra kaçan sürücünün tavrı bu kadarına da pes dedirtti. Veterinere götürülen "Shakespeare" isimli köpeğin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sosyal medya "Türkbükü patileri" gurubu üyeleri ise olaya tepki gösteri. Hayvan severler tarafından büyük tepki toplayan ve olayın peşini bırakmayan vatandaşlar aracın plakasını alarak Jandarma ekiplerine bildirdi. Hayvan severler köpeğe çarpan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri köpeğe çarpan şahısları gözaltına alarak savcılığa sevk ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA