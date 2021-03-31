Böyle vahşet görülmedi; Yunus kafasından vurularak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Böyle vahşet görülmedi; Yunus kafasından vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Böyle vahşet görülmedi; Yunus kafasından vurularak öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu. Yunusun kafasından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Torba Koyu'nda sahilde bir yunusun olduğunu fark eden çevre sakinleri, Bodrum Belediyesi yetkililerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yunusun öldüğünü tespit etti. Hayvanın başındaki kanama da dikkati çekti. Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun başındaki darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Böyle vahşet görülmedi; Yunus kafasından vurularak öldürüldü
Böyle vahşet görülmedi; Yunus kafasından vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Merve Boluğur Berrak Tüzünataç
Spor Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Abdullah Avcı İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Böyle vahşet görülmedi; Yunus kafasından vurularak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:11:36. #1.15#
title