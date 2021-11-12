Böyle olur Rizeli'nin ay yolculuğuna hazırlığı

Rizeli gencin uzaya yolculuk öncesi yaptığı hazırlık herkesi güldürdü.

Rizeli gencin uzaya yolculuk öncesi yaptığı hazırlık herkesi güldürdü.

Uzaya yolculuğun sürekli gündemde olduğu bu günlerde Rizeli Emre Yazar isimli genç, aya yolculuk için hazırlık videosu çekti. Rize'nin Hemşin ilçesinde yaşayan Emre Yazar, aya yolculuk için bir çanta hazırlayarak içerisine küçük dalları kesmek için kullanılan çay orağı, ot kesmekte kullanılan ot orağı, halat, ekmek, su ve yaşam malzemeleri koyduğu bir çuval hazırladı. Bu esnada ise annesi ile sohbet eden Yazar, annesinin "Neden bu kadar erken gidiyorsun? 2 yıl sonra hep beraber gidecektik" sözlerine ise "Bu sefer iki sene önceden gideceğim. Öyle İstanbul'a, Ankara'ya da geç kaldık, millet gitti köşe başlarını hep tuttular. Taksim, Beşiktaş, Ortaköy derken bize de kaldı Sultanbeyli" ifadelerini kullandı. O anları kayıt altına alan Yazar, çektiği mizah videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Video bir anda yüzlerce paylaşım, binlerce beğeni aldı.

Erkenden aya gidip yer tutmak istemenin mizahını yapan Emre Yazar "Gündemde ve medyada sürekli 'uzay yolculuğu, ay yolculuğu' olduğundan bahsedildiği için ben de mizah yaptım. 2023'te aya gidileceğinden bahsediliyor. Bende eğer erkenden gidersem belki yer tutarım diye düşündüm. İstanbul, Ankara'ya geç kaldık o nedenle hiç yerimiz yok oralarda. O yüzden heyecanlandım. Bende hazırlığımı yaptım, yükümü tuttum. Annem de azık falan her şeyi hazırladı. Öyle bir Ay'a yolculuk videosu yaptım" dedi.

Ayı bulmakta zorlanmamak için geceden yola çıktığını sözlerine ekleyen Yazıcı, mesafenin uzun olmadığını ve herkesi de Ay'a beklediğini dile getirerek "Neden gece gidiyorsun dediler çünkü ay gece çıkıyor, gündüz yolu bulamam. Ayın peşine giderim diye düşündüm. Kısa zamanda sizi de aya bekliyorum. Çok öyle uzun bir yolu yok" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı