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Böyle olur dondurmacının düğünü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Böyle olur dondurmacının düğünü

Kahramanmaraş'ta dünya evine giren dondurmacı, düğün merasiminde davetlilere dondurma şovu yaptı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta dünya evine giren dondurmacı, düğün merasiminde davetlilere dondurma şovu yaptı. Düğüne katılanların ilgiyle izlediği şov sonrası damat, ilk dondurma ikramını geline yaptı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaklaşık 15 yıldır dondurmacılık yapan Yakup Ceren, hayatını Ayşen Tuana Ceren ile birleştirerek dünya evine girdi.

Çiftin düzenlediği düğün töreninde davetliler sürprizle karşılaştı. Dondurmacı damat salona getirilen 70 kilogramlık dondurmayı önce baltayla kesti, daha sonra kestiği dondurmayı geline ikram etti.

Düğününde pasta yerine dondurma kesmek istediklerini söyleyen damat Yakup Ceren, "Dondurmacıyım ve herkese yapıyorduk bu kez de dedik ki kendimize yapalım. Kendimize yaptık çok güzel oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinde dondurmacılık işini yapıyorum. Düğün Kahramanmaraş'ta olunca biz de gelen dondurmayı baltayla kestik, gerisini de arkadaşlarımız davetlilere dağıttı. Ortalama 70 kilogram dondurma dağıtıldı. Pasta klasik oldu, dondurma dururken pasta kesmek olmaz dedik" diye konuştu.

Kayserili gelin Ayşen Tuana Ceren ise, "Pastalar sürekli klasik olduğundan dolayı böyle bir şey yapmak istedik. Ben de Kayserili olduğum için pek görmediğimizden dolayı benim akrabalarım da tanıklık etti çok da güzel oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Böyle olur dondurmacının düğünü

Böyle olur dondurmacının düğünü

Böyle olur dondurmacının düğünü

Böyle olur dondurmacının düğünü

Böyle olur dondurmacının düğünü

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