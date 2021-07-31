Böyle olur dolmuş şoförünün düğünü
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Böyle olur dolmuş şoförünün düğünü

Böyle olur dolmuş şoförünün düğünü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ta dolmuş şoförlüğü yapan Murat Kulakçı, Demet Yüksel ile dünya evine girdi.

Zonguldak'ta dolmuş şoförlüğü yapan Murat Kulakçı, Demet Yüksel ile dünya evine girdi. Kulakçı, gelin arabası yaptığı dolmuş minibüsü ile gelini almaya gitti.

Zonguldak'ta dolmuş şoförlüğü yapan Murat Kulakçı ile yine ailesi dolmuşçu olan Demet Yüksel dünya evine girdi. Damat kullandığı minibüsü gelin arabası yaparak konvoyla gelin almaya gitti. Dolmuş minibüsünü gelin arabası gibi süsleyen damat Murat Kulakçı, arabanın arkasına "Soruyordunuz ne zaman evleneceksiniz diye, evleniyoruz işte" yazdı. Gelini almaya giden damat tarafını gelin tarafı meşalelerle karşıladı. Alkışlar eşliğinde gelin aracına binen gelin ve damat düğün salonunun yolunu tuttu.

Damat Murat Kulakçı, "Yıllardır dolmuş şoförlüğü yapıyorum. Yıllardır aklımda böyle bir şey vardı. Çok mutluyuz. Hepimiz için unutulmaz bir anı" dedi. - ZONGULDAK

Böyle olur dolmuş şoförünün düğünü
Böyle olur dolmuş şoförünün düğünü
Böyle olur dolmuş şoförünün düğünü
Böyle olur dolmuş şoförünün düğünü
Böyle olur dolmuş şoförünün düğünü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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