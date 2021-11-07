Böyle maç NBA'da yok

MANİSA (Habermetre) - Türkiye Basketbol Ligi 6. haftasında Manisa Büyükşehir Basketbol Takımı'nı, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 102-99 mağlup etti.

Mamak ilk yarıda üstünlüğünü korudu

İlk çeyreğe etkili başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, rakibine pota altında geçit vermeyerek rakibini dış atışlara zorladı. Yeşil-Beyazlıların pivotu Comanche ise boyalı alanda iyi ritim yakaladı ve skoru 15-9'a taşıdı. Molaya giden konuk ekip moladan istediği gibi dönemedi ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı üstünlüğü korudu ve bu çeyreği 23-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna iyi başlayan konuk ekip 8-0'lık seri yakalayarak 29-28 öne geçmeyi başardı. Çeyreğin bitimine 5 dakika kala Mamak'ın yıldızı Veal, üçlükleriyle takımını tekrar öne geçirdi ve Yeşil-Beyazlılar devre arasına 47-45 önde gitti.

Son saniyede maçı uzattılar Üçüncü çeyrekte tekrar reaksiyon gösteren konuk ekip bulduğu dış atışla tekrar öne geçmeyi başardı. Temponun ve mücadelenin arttığı 3. çeyrekte Manisa etkili oyunu ile bu periyodu 66-64 önde bitirmeyi başardı. Başarılı oyununu son çeyrekte de sürdüren konuk ekip yakaladığı 7-0'lık seri ile skoru 80-75 getirmeyi başardı. Mücadeleyi bırakmayan Yeşil-Beyazlılar maçın bitimine 35 saniye kala Melih'in turnikesiyle skoru bir kez daha eşitledi (83-83). 19 saniye kala ise yapılan faul sonucu Comanche ile çizgiye giden Mamak skoru 85-83 getirerek tekrar öne geçti. Konuk ekip ise 2 saniye kala ise bulduğu skor ile maçı bir kez daha dengeledi (85-85) ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmada 8-0'lık seri yakaladılar Uzatmada tecrübeli oyuncuları ile yayın gerisinden skor kaydeden Manisa maçın bitimine 3 dakika kala skoru 94-90 getirerek farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Cevap vermekte gecikmeyen Yeşil-Beyazlılar, 8-0'lık seri yakaladı ve 98-94 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda da üstünlüğü bırakmayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan uzatma sonunda 102-99 galibiyetle ayrıldı.

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