Böyle kombinleri görmeyelim artık (Özlem Ada Şahin)
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Böyle kombinleri görmeyelim artık (Özlem Ada Şahin)

Böyle kombinleri görmeyelim artık (Özlem Ada Şahin)
Hürriyet - Haberler | Magazin

Değil almak, üzerine para verilse yine de giyilmemesi gereken parçalardan. Bazen evden çıkmadan önce ayna karşısına geçip olmuş mu diye iki kere düşünüp hareket etmekte fayda var.Sonra yazınca suçlu ben oluyorum.

Değil almak, üzerine para verilse yine de giyilmemesi gereken parçalardan. Bazen evden çıkmadan önce ayna karşısına geçip olmuş mu diye iki kere düşünüp hareket etmekte fayda var.

Sonra yazınca suçlu ben oluyorum.

Ah bu 90'lar! (Aleyna Tilki)

Oldum olası sevemedim şu 90'lar stilini.

Acid yıkama dediğimiz jean'ler, koyu renk tişörtler...

Kim giyerse giysin yakışanını da pek görmedim zaten. Buna bir de skinny jean ve bilekli spor ayakkabı eklenince ortaya bir türlü stilini oturtamamış Aleyna Tilki çıkıyor. Yaş aldıkça stili de oturacak elbet. Bekliyoruz...

Kaynak: Hürriyet

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