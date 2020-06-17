Böyle insanlar da var
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Böyle insanlar da var

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan bir hastanın yakını olan vatandaş, hastaneye verdiği bir zarar ve kullandığı elektrik sonucunda 'hakka girdim' notuyla dilek ve öneri kutusuna para bıraktı.

Böyle insanlar da var
17.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:19

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan bir hastanın yakını olan vatandaş, hastaneye verdiği bir zarar ve kullandığı elektrik sonucunda 'hakka girdim' notuyla dilek ve öneri kutusuna para bıraktı.

Vezirköprülü bir vatandaş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tuvaletinde bulunan bir demiri kırması ve telefonunu hastane elektriği ile şarj etmesi üzerine hastanenin dilek ve öneri kutusuna bir miktar para bıraktı. Vatandaşın bıraktığı not karşısında duygulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Hastanemiz 'dilek ve öneri kutusundan' Vezirköprülü bir vatandaşımız bir zararı ve kullandığı elektrik nedeniyle 'hakka girdim' diyerek para bırakmış. Ülkemin güzel insanları, sizlerin simgeleri geleceğimizin teminatıdır. Sağlıklı ve çok yaşayın, sayınız hep çoğalsın inşallah" dedi.

Vezirköprülü vatandaşın bıraktığı notta ise şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Ondokuz Mayıs Üniversitesi yöneticileri, hocaları, doktorları ve çalışanları Allah sizden razı olsun. Çocuk hastanesi genel polikliniğinin bulunduğu koridorda erkek tuvaletinin kapısında ikili askının demiri kopmuştu. Diğerini de ben kopardım. Hakka girmiş oldum. Bunun bedelini buraya bırakıyorum. Ayrıca hastanede telefon şarj ederek elektriğini de kullanmış oldum. Umarım bu küçük meblağ benim üzerimdeki hakkı karşılamaya yeter. Hastanenizden Allah razı olsun. Vezirköprülü bir hasta yakını." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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