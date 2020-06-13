Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın tarlasına giren hırsızlar, yaklaşık bir ton patatesi sökerek çaldı.

13.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:01

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın tarlasına giren hırsızlar, yaklaşık bir ton patatesi sökerek çaldı.

Niksar'a bağlı Köklüce mevkiinde meydana gelen olayda, uzun yıllardır çiftçilik yapan aynı zamanda Korulu Köyü Muhtarı olan 58 yaşındaki Salih Doğan'a ait tarlaya giren hırsızlar, yaklaşık bir ton civarında patatesi sökerek kayıplara karıştı. Sulama yapmak için sabah patates ekili tarlasına gelen Salih Doğan gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Tarlada beş farklı alanda söküm yapıldığını farkeden Doğan hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Sabah tarlasına geldiğinde gözlerine inanamayan Doğan, "Sabah tarlayı dolaşmaya geldiğimde bazı alanların çökmüş olduğunu gördüm, patatesler hastalanmış diye düşündüm, yaklaştığımda patateslerin sökülmüş olduğunu gördüm. Yaklaşık 150 metrekare beş ayrı yerde. Anladığım kadarıyla bunu kalabalık bir gurup yapmış, iki gün önce sökülmüş gibi duruyor yaprakların durumundan. Patatesleri sökmüşler otlarını kenara atmışlar, çapayla eşerek toplamışlar" dedi.

Aylarca emek verdikten patateslerinin çalınmasına çok üzüldüğünü belirten Doğan, "Burası Köklüce'nin toprakları ben Korulu köyündenim, yıllardan beri ben burada ekim yapıyorum. Yıllardan beri burada hiçbir tane zarar görmemiştim şimdiye kadar. Buranın insanları değil, tahmin ediyorum dışarıdan gelenler yapıyor bunları. Patatesimin durumu çok iyiydi yaklaşık bir ton patates çıkabilirdi buradan, şu andaki piyasa toptan fiyatı 1700 lira falan. Tabi yapılan iş çok üzücü, aylardan beri bu işin içerisindeyim emek veriyoruz sermaye harcıyoruz, geldim baktım şok oldum şimdi. Olay yerine geldikten sonra durumu jandarmaya bildirdim, gerekli bilgileri verdim, inşallah failler bulunur ve bundan sonra böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Fatma Girik Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Semih Özsoy Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 13:21:24. #1.14#
title