Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar
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Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın tarlasına giren hırsızlar, yaklaşık bir ton patatesi sökerek çaldı.

Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar
12.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:14

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın tarlasına giren hırsızlar, yaklaşık bir ton patatesi sökerek çaldı.

Niksar'a bağlı Köklüce mevkiinde meydana gelen olayda, uzun yıllardır çiftçilik yapan aynı zamanda Korulu Köyü Muhtarı olan 58 yaşındaki Salih Doğan'a ait tarlaya giren hırsızlar, yaklaşık bir ton civarında patatesi sökerek kayıplara karıştı. Sulama yapmak için sabah patates ekili tarlasına gelen Salih Doğan gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Tarlada beş farklı alanda söküm yapıldığını farkeden Doğan hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Sabah tarlasına geldiğinde gözlerine inanamayan Doğan, "Sabah tarlayı dolaşmaya geldiğimde bazı alanların çökmüş olduğunu gördüm, patatesler hastalanmış diye düşündüm, yaklaştığımda patateslerin sökülmüş olduğunu gördüm. Yaklaşık 150 metrekare beş ayrı yerde. Anladığım kadarıyla bunu kalabalık bir gurup yapmış, iki gün önce sökülmüş gibi duruyor yaprakların durumundan. Patatesleri sökmüşler otlarını kenara atmışlar, çapayla eşerek toplamışlar" dedi.

Aylarca emek verdikten patateslerinin çalınmasına çok üzüldüğünü belirten Doğan, "Burası Köklüce'nin toprakları ben Korulu köyündenim, yıllardan beri ben burada ekim yapıyorum. Yıllardan beri burada hiçbir tane zarar görmemiştim şimdiye kadar. Buranın insanları değil, tahmin ediyorum dışarıdan gelenler yapıyor bunları. Patatesimin durumu çok iyiydi yaklaşık bir ton patates çıkabilirdi buradan, şu andaki piyasa toptan fiyatı 1700 lira falan. Tabi yapılan iş çok üzücü, aylardan beri bu işin içerisindeyim emek veriyoruz sermaye harcıyoruz, geldim baktım şok oldum şimdi. Olay yerine geldikten sonra durumu jandarmaya bildirdim, gerekli bilgileri verdim, inşallah failler bulunur ve bundan sonra böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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