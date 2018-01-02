Böyle Eğlence Olmaz!

Diyarbakır'da motosikletini, üzerine uzanarak kullanan şahıs, trafik güvenliğini hiçe saydı.



Her gün binlerce aracın yoğun bir şekilde kullandığı Diyarbakır- Mardin karayolunda motosiklet kullanan şahsın yaptığı hareketler, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedilen görüntülerde, şahsın kasksız kullandığı motosikletinin üzerine uzandığı ve araçlar arasından makas atarak ilerlediği görüldü. Şahsın yaptığı hareketler çevredekiler tarafından korku dolu gözlerle izlendi.



(İHA)