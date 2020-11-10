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Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı

10.11.2020 01:02 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:10

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kayseri'de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. Meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kaçan otomobilin olay yerinde düşen plakası yakayı ele vermesini sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 34 CAG 434 plakalı otomobil, 38 AED 496 plakalı Doğan marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 38 AED 496 plakalı otomobilin sürücüsü Ü.Y.Y. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan M.O.M. isimli şahıs da yaralandı. Otomobile arkadan çarpıp kaçan sürücüyü ise olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipler i sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlayan polis ekipleri, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Son dakika haberleri! Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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