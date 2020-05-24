Böyle bayramlaşma görülmedi
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Böyle bayramlaşma görülmedi

Bursa'da bir ailenin korona tedbirleri kapsamında bayramlaşma tekniği gülümsetti.

Böyle bayramlaşma görülmedi
24.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:39

Bursa'da bir ailenin korona tedbirleri kapsamında bayramlaşma tekniği gülümsetti. Bayram sabahı gençler, ailenin büyüklerinin elleri yerine ellerindeki sopaya şişirerek bağladığı eldivenleri öptü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemlerden kimi düşündürürken, kimi ise gülümsetiyor. Bursa'nın İznik ilçesinde bir ailenin sosyal medyadan görerek uyguladığı bayramlaşma yöntemi ise görenleri şaşırttı. İznik ilçesinin Sarıağıl Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafeye riayet eden aile bireylerinden gençler, büyüklerinin ellerini öpmek yerine korona virüs tedbirlerine uyarak aile büyüklerinin ellerindeki sopalara şişirdikten sonra bağladığı eldivenleri öptü. Gençlerin ve aile büyüklerinin ilginç anları herkesi gülümsetti.

Aile bireyleri korona salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüklerine belirterek, "Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu bayram biraz hüzünlü geçti. Ama tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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