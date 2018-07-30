Böyle 'Asker Eğlencesi' Olmaz

İstanbul Beylikdüzü'nde bir asker eğlencesinde havaya ateş açan magandalar, vatandaşların canını hiçe saydı.

Olay, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallede yapılan asker eğlencesi sırasında magandalar vatandaşların canını hiçe sayarak tehlike saçtı. Çocukların gözü önünde defalarca havaya ateş açan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, magandaların çocukların gözü önünde defalarca havaya ateş ettiği görülüyor. Öte yandan şahıslar bir ara silahı arkadaşlarına doğrultup şaka yaparak da eğlendi. Tüm bu anlarda kullanılan silahın kuru sıkı mı yoksa gerçek mi olduğu öğrenilemezken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

(İHA)