Boylarından Büyük Yardımseverlik

Gaziantep'teki bir ilkokulun öğrencileri, yardıma muhtaç insanlık için harekete geçti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Alparslan İlkokulu'nda eğitim hayatını sürdüren bir grup öğrenci, yardıma muhtaç aileler için bir şeyler yapmak istedi.

Bunun üzerine ailelerinden ve komşularından mutfak malzemesi toplayan öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla toplanan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedi. Bu nedenle öğrencilerin topladığı malzemeler, Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi'ne teslim edildi.

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç, yaptığı açıklamada, çocukların yardımseverliğini öğrenince okula gelip, yardım malzemelerini teslim aldıklarını söyledi.

Yapılacak tarama faaliyetleri sonrasında malzemelerin ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Erdinç, "Küçük çocukların topladıkları malzemeler, makarna, bulgur ve pirinç gibi mutfak malzemeleri. Ancak çocukların duyarlılığına baktığımızda anlamı daha da büyüyor. O yüzden çocuklarımızın gönüllerinden kopanları en kısa sürede sahiplerine ulaştırıp, çocuklarımız gönül köprülerini kuracağız." diye konuştu.