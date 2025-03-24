BOYKOT LİSTESİ 24 Mart | Boykot listesinde hangi markalar, ürünler var? Hangi medya kuruluşları boykot ediliyor?

24 Mart tarihli boykot listesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken vatandaşlar hangi markaların bu listeye dahil olduğunu merak ediyor. Tüketiciler, alışveriş yapmadan önce güncel boykot listesi üzerinden markaları kontrol ederek, duyarlılıklarını ortaya koymak istiyor. Peki, Boykot listesinde hangi markalar, ürünler var? Hangi medya kuruluşları boykot ediliyor? İşte detaylar...

BOYKOT LİSTESİNDE HANGİ MARKALAR VAR?

Son dönemde yaşanan siyasi ve sosyal gelişmelerin ardından, boykot listesi içerisinde yer alan markalar ve ürün grupları büyük dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılan boykot listesi, yerli ve yabancı birçok markayı kapsıyor.