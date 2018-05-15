Beşiktaşlı Boyko: Dinamo Kiev'de Kalmak İstiyorum

Boyko, Dinamo Kiev'deki geleceği hakkında konuştu! Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Ukraynalı kaleci, takımda kalmak istediğini söyledi.

Ukrayna basınına konuşan Boyko, şampiyonluğu Shakhtar Donestk'e kaptırmalarıyla ilgili olarak, "Her maçta takıma yardım etmeye çalışıyorum. Normal oynadık ancak hatalar da yaptık. Ne yazı ki Ukrayna Kupası'nı kaybettik ancak yolumuza devam etmeliyiz. Hatalarımı unutmalıyız çünkü bunu yapmazsanız, önümüzdeki maçlar için bizi olumsuz etkiler. Shakhtar'ı şampiyonluk için kutluyorum. Bizim için kaybetmek utanç verici ancak gelecek sezon Dinamo'nun daha güçlü olduğunu ve şampiyon olacağını kanıtlamaya çalışacağız" dedi.

"GELECEĞİM HAKKINDA KARAR VERİLMESİ LAZIM"

Dinamo Kiev'deki geleceği hakkında da konuşan 30 yaşındaki kaleci, "Dinamo'da kalmaktan mutlu olurum ancak ne yazık ki her şey bana bağlı değil. Geleceğim hakkında Beşiktaş ve Dinamo Kiev'in ortak bir dil bulması lazım" ifadesini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Boyko'nun Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.