BOYD'dan istidama destek çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› BOYD'dan istidama destek çağrısı - Haberler
Bodrum, Güncel

BOYD'dan istidama destek çağrısı

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD), Turizm çalışanlarının istihdamına yönelik bir kampanya başlattı.

26.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:46
BOYD'dan istidama destek çağrısı

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD), Turizm çalışanlarının istihdamına yönelik bir kampanya başlattı.

Kampanya, tüm tatil severleri ve turizm sektörünü, çalışanlarına destek vermeye davet etti.

Ülkemizin içinde olduğu bu zor süreçte, Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele ve tüm toplumun sağlığı için, evlerinde kalmak zorunda olan çalışanlarını, işten çıkartmayan ve ücretsiz izine göndermeyen konaklama tesislerini tercih edin!' metni ile sosyal medya üzerinden kampanyayı başlatan BOYD, tüm turizm işverenlerini, çalışanlarına verdikleri destekleri açıklamaya davet etti. Aynı zamanda çalışanlarını destekleyen tesislerin, konaklama ve rezervasyonda öncelikli olarak tercih edilmesi için tüm halkı bu kampanyaya katılmaya davet etti. İlk günden binlerce kişiye ulaşan kampanyaya, önümüzdeki günlerde katılımın artması bekleniyor.

Kampanyanın amacı, çalışanına destek verebilen tesislerin azlığı ve bunu yapabilen işletmeler için ise bu yükün ne kadar ağır olduğunu, uzun süre bu desteği veremeyeceklerine dikkat çekmek.

BOUD Başkanı Sayın Serdar Karcılıoğlu, konu ile ilgili dernek üyeleri ve Turizm çalışanları adına yapmış olduğu açıklamada; 'Şimdilik çalışanlarına destek verebilen tesisler ellerini taşın altına koydular ve ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ancak salgın durumunun devamında maalesef destek vermeye ister istemez devam edemeyecekler. Pek çok tesis kapısına kilit vurmak zorunda kalacak, Turizm çıkmaz bir yola girmiş olacak. Çok geç kalınmadan acil olarak Turizm için ayrı bir destek paketinin hazırlanmasını talep ediyoruz. Bu paket hazırlanırken özellikle sezonluk hizmet veren tesislerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Salgının, pandemi halini alması ve sezon başlangıcına denk gelmesi sebebiyle pek çok sezonluk çalışan, henüz işlerine başlayamamış ya da henüz başlamıştı. Dolayısı ile özellikle kısa dönem çalışma desteği maalesef bu kuruluşlarda uygulanamamaktadır. Kısa dönem desteği ile ilgili başka bir sorun ise bu ödeneğin işsizlik fonundan karşılanacak olması ve yine çalışanın cebinden çıkacak olmasıdır. Turizm'in bel kemiği çalışanları için mutlaka sektör şartları göz önünde bulundurularak bir destek paketinin hazırlanması gerektiğini bildirmek isteriz. Turizmin içine girdiği çıkmazdan kurtulabilmesi için en az 1 sene süreyle, tesislerin sabit giderlerinde (elektrik, su, vergi, sgk gibi) düzenleme yapılması, mümkünse bu giderlerden muaf olması sağlanmalıdır. Ayrıca uzun zamandır kredi ile hizmet vermeye çalışan turizmcilerin, kredi geri ödemeleri için özel bir yapılandırma çalışması, sadece devlet bankalarını değil diğer finans kuruluşlarını da kapsayacak şekilde planlanmalıdır. İşveren ve yatırımcılarımızın çalışanlarına destek olabilecekleri süre kısalmıştır. Sayın Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'dan acil olarak bir destek paketi bekliyoruz.' dedi.

Kampanya, sadece Muğla bölgesinde işsiz kalmış ya da ücretsiz izine gönderilmiş yüz binlere yaklaşan turizm çalışanının değil tüm ülkemizdeki turizm çalışanlarının sesini duyurmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan'dan dünyaya koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünyaya koronavirüs çağrısı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Haberler
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı Haberler
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına...
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Hadise Demet Şener Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: BOYD'dan istidama destek çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 19:42:46. #1.15#
title