Boybeyi Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve yönetim kurulu üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restorantta gerçekleştirilen yemekli toplantıda konuşan, Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Gazetecilerin gününü kutlayan Boybeyi, "Kar kış soğuk sıcak demeden bizleri dünya, ülkemiz ve Kilis'te ki olaylar hakkında bilgilendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyoruz" dedi. - KİLİS