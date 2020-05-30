Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi
Bursagaz, bütün Bursa'yı doğalgaz ile buluşturma çalışmalarına salgın döneminde de hummalı şekilde devam ediyor.
30.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:14
Bursagaz, bütün Bursa'yı doğalgaz ile buluşturma çalışmalarına salgın döneminde de hummalı şekilde devam ediyor.
Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesine 3 ay içerisinde doğalgaz vermeyi hedefliyor. Salgın döneminde de çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, doğalgaz hatlarını döşüyor. Boyalıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Mersin, kısa sürede mahallenin doğalgaz ile buluşacağını söyledi. - BURSA
Kaynak: İHA