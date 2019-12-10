Boyalı Kuş Filmi

10.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:58

Boyalı Kuş, savaş sırasında kimsesiz kalan bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, küçük bir çocuk ebeveynleri tarafından terk edilir. Yapayalnız bir şekilde köyleri dolaşmaya başlayan çocuk, bu sırada birçok korkunç olaya şahit olur. Çocuk, çıktığı bu sonu belirsiz yolculukta acımasız siviller ve askerler ile karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Václav Marhoul

Senaryo: Václav Marhoul, Jerzy Kosinski

Oyuncular: Harvey Keitel, Stellan Skarsgård, Barry Pepper, Julian Sands, Udo Kier, Aleksey Kravchenko, Tim Kalkhof, Pavel Kríz , Petr Vanek, Jitka Cvancarová, Antonín Masek, David L. Price, Lech Dyblik, Irena Máchová, Denisa Pfauserová, Petr Kotlar, Filip Kankovský, Radim Fiala, Julia Valentova, Petr Stach, Milan Simácek, Alexander Leopold Schank, Nina Sunevic, Stepán Havlín, Dominik Weber, Ala Sakalova

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Painted Bird/ Nabarvené ptáče

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Çekya, Slovakya, Ukrayna

Orijinal Dili: Çekçe, Almanca, Rusça, Latince

Filmin Süresi: 169 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 28.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com