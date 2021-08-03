Boyalar yola saçıldı
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Boyalar yola saçıldı

Boyalar yola saçıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurtul mevkiinde meydana gelen ve 2 tırın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurtul mevkiinde meydana gelen ve 2 tırın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

Bursa'dan Yalova istikametine seyreden bir tırın Gemlik Kurtul mevkiinde yol kenarında bekleyen başka bir tıra çaptığı kazada tır sürücüsü yaralanırken, yolda uzun süre trafik kontrollü olarak verildi.

Tırda yüklü boyalar yola saçılırken, kaza nedeniyle kilometrelerce trafik oluştu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Boyalar yola saçıldı
Boyalar yola saçıldı
Boyalar yola saçıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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