Boyacının cesedi, eski otelin çatısında bulundu

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 10 yıldır kullanılmayan otelin çatı katında erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 5 aydır çatıda bulunduğu tahmin edilen cesedin, Zeki Kayısı'ya (60) ait olduğu saptandı.

Dün saat 21.00 sıralarında mülkiyeti Ürgüp Belediyesi'ne ait kullanılmayan otelin çatısına çıkan iki genç, yerde erkek cesedi ile karşılaştı. Korkup kaçan gençler, polise giderek ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, büyük oranda çürüyen cesedin bulunduğu çatı katında inceleme yaptı. Yaklaşık 5 aydır çatıda bulunduğu tahmin edilen ceset, Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin yaptığı araştırmada cesedin binalarda boyacılık yapan Zeki Kayısı'ya ait olduğu belirlendi. Kayısı'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

- Nevşehir