Boyacı, meslektaşının tuğlalı saldırısı ile hastanelik oldu Samsun'da bir boyacı, inşaatta meslektaşının 'tuğlalı' saldırısı ile hastanelik oldu.

Samsun'da bir boyacı, inşaatta meslektaşının 'tuğlalı' saldırısı ile hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın boya işini yapan 3 çocuk babası Veysi N.(48), yanına gelerek kendisinin de boyacı olduğunu söyleyen bir kişinin tuğlalı saldırısına uğradı. Başına tuğla darbesi alan Veysi N., kanlar içinde kaldı. Yaralı şahıs 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisini "boyacı" olarak tanıtan kişinin "Burada ne işin var?" diye kendisi ile tartışıp tuğla ile kafasına vurduğunu söyleyen Veysi N., saldırgandan şikayetçi oldu. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA