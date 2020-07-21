Boyabat TSO tanıtım filmi yayında
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Boyabat TSO tanıtım filmi yayında

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Boyabat'ın gelişen ekonomisi ve iş alanları ile ilgili bir tanıtım filmi hazırladı.

Boyabat TSO tanıtım filmi yayında
21.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:20

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Boyabat'ın gelişen ekonomisi ve iş alanları ile ilgili bir tanıtım filmi hazırladı.İlçenin yatırım kapasitesini ortaya koyan ve yeni yatırımcılar kazandırmayı amaçlayan tanıtım filmi web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Genç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, 1971 yılında kuruluşundan bu yana üstlendiği misyon çerçevesinde ilçemizin ekonomisinin ve üyelerinin ticari faaliyetlerinin gelişmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalarına her gün artan bir ivme ile devam etmektedir. Son yıllarda ülkemizde hemen her alanda başlatılan dijital dönüşüm kapsamında Boyabat TSO, üyelerinin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılayacak online hizmetler altyapısını çağın gereklilikleri doğrultusunda yenileyerek en üst seviyede hizmet sunumuna hazır hale getirmiştir." - SİNOP

Kaynak: İHA

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