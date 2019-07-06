Boyabat'tan ilk hacı kafilesi yola çıktı
Boyabat ilçesinden kutsal topraklara gidecek 41 hacı adayı, dualarla uğurlandı.
Boyabat ilçesinden kutsal topraklara gidecek 41 hacı adayı, dualarla uğurlandı.
Sabah namazının ardından Boyabat Beyazıt Camisi önünde toplanan hacı adayları, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından yakınlarıyla vedalaştı.
Hacı adayları, daha sonra otobüsle Samsun Çarşamba Havalimanına doğru yola çıktı. Uğurlama sırasında hacı adaylarıyla yakınlarının duygulu anlar yaşadığı görüldü.
Havalimanından Medine'ye uçacak hacı adayları, 42 gün sürecek hac ibadeti sonrasında ülkeye dönecek.
Kaynak: AA
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