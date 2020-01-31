Boyabat'tan depremzedelere yardım eli

31.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:59

Sinop'un Boyabat Belediyesi öncülüğünde organize edilen Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurları için toplanan yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Devletimiz bütün gücüyle afet alanında, deprem bölgesinde olmasına rağmen, Boyabat halkının, depremzedelere, Elazığ'a, Malatya'ya sahip çıktı" dedi.



İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, törende yaptığı açıklamasında, "Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Özellikle Elazığ, Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Boyabat Belediye Başkanımızın şahsında Boyabat Belediyemiz ve Boyabat halkımız bu duyarlılığı gösterdi. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Umarım yardımlarımız sağ salim AFAD aracılığıyla yerine ulaşır. İnşallah bir nebze olsun yaralara merhem olur. Devletimiz, milletimiz adına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerinde bulundu.



Üzerinde Türk bayrağı sarılı, yardımların olduğu kamyon İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yaptığı dua sonrasında yola çıktı. - SİNOP

Kaynak: İHA