Boyabat'ta zabıta ekiplerinden fırın denetimi
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Boyabat'ta zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Boyabat'ta zabıta ekiplerinden fırın denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Boyabat'ta Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden olan fırınlar, zabıta ekiplerince denetim altına alındı.

Boyabat'ta Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden olan fırınlar, zabıta ekiplerince denetim altına alındı.

Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda Ramazan denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde Ramazan ayı münasebetiyle ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temizliği, istenilen şartlara uygunluk hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gerekli tedbirleri alarak, süreci sağlıkla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" dediler. - SİNOP

Boyabat'ta zabıta ekiplerinden fırın denetimi
Boyabat'ta zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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