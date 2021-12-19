Boyabat'ta "Yetişkinler ve çocuklara masallar" etkinliği - Haberler
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Boyabat'ta "Yetişkinler ve çocuklara masallar" etkinliği

Boyabat'ta
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, yetişkinlere ve çocuklara masallar" etkinliği gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, yetişkinlere ve çocuklara masallar" etkinliği gerçekleştirildi.

"Cam Tavşan ve Bal Gibi" kitaplarının yazarı, Halk Bilimci, Masal Anlatıcısı Berfin Sıla Kepez tarafından, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yetişkinlere ve çocuklara masallar anlattı.

Program sonunda Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser tarafından Berfin Sıla Kepez'e çiçek ve plaket sunuldu.

Kepez, program sonunda okurlarına masal kitaplarını imzaladı.

Boyabat'ta Yetişkinler ve çocuklara masallar etkinliği

Boyabat'ta Yetişkinler ve çocuklara masallar etkinliği

Boyabat'ta Yetişkinler ve çocuklara masallar etkinliği

Boyabat'ta Yetişkinler ve çocuklara masallar etkinliği

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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