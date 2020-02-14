Boyabat'ta yeni 50 iş yeri inşa edilecek

14.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:46

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Odası tarafından kurulacak ve içinde 50 iş yeri bulunacak Küçük Sanayi Sitesi projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2020 yılı yatırım programına alındı.

Boyabat Marangozlar İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Yükselecek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun ilçe adına çok sevindirici bir karar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Plan Proje Stratejik Daire Başkanlığı tarafından onaylanan projenin en kısa zamanda başlamasını arzu ettiklerini dile getiren Yükselecek, şöyle konuştu:



"Sanayi sitemizin Boyabat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 2020 yılı içinde ihale de olursa en kısa zamanda da temel atıp sitemizin inşaatına başlamayı umutla bekliyoruz. Başta Ak Parti Sinop Milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş'e, Belediye Başkanımız Şefik Çakıcı'ya ve tüm kamu ve kurum çalışanlarında emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: AA