Boyabat'ta vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı - Haberler

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Boyabat'ta vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı

AA - Mahmut Coşkun - Sağlık
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Boyabat'ta vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı

Boyabat ilçesinde kolon kanseri ile ilgili bilgilendirme standı açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat ilçesinde kolon kanseri ile ilgili bilgilendirme standı açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk pazarında açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, test kiti dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli, gazetecilere, kanser hastalıklarında erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Bu konuda vatandaşları aydınlatmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan İnebeyli, "Sağlıklı bir toplum için zaman zaman farklı konularda bu tür etkinlikler devam edecek. Vatandaşların sağlıkları için daha duyarlı olmaları gerekir. Her hastalığın erken teşhisi hayati önem taşımaktadır." dedi.

AA / Mahmut Coşkun - Sağlık

Hisarcık, Boyabat, Sağlık, Haberler

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