Boyabat'ta vatandaşlara aşı uyarısı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçedeki halk pazarını ziyaret ederek vatandaşlardan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmalarını istedi.

Yılmaz, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Baş ile halk pazarını ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, Kovid-19 sürecinin devam ettiğini söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Mücadelede en önemli kriter olan aşı süreci ilçemizde de hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sakın ola ki bana bir şey olmaz demeyin, aşılarınızı tamamlayın. Aşı olmayan varsa hemen olsun. Bu salgının genci yaşlısı olmuyor. Sizleri seviyoruz, burnunuzun bile kanamasını istemiyoruz. Kurallara uyun, aşınızı olun." diye konuştu.

Yılmaz, İlçe Sağlık Merkezi Müdürlüğü tarafından hal yeri girişinde kurulan aşı uygulama merkezini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.